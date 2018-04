190 linhas de ônibus devem ser extintas em São Paulo

Edital de concessão publicado nesta terça (24) prevê também o corte de 865 coletivos nas ruas; Prefeitura fala em 'otimização de serviço'

Publicado no Diário Oficial desta terça-feira (24), o edital que dispõe das regras para a empresa que irá administrar o sistema de transporte público da capital paulista pelos próximos 20 anos prevê o corte de linhas e de veículos. Ao todo, 190 linhas devem ser extintas enquanto a frota terá 865 ônibus a menos.



Segundo a Prefeitura de São Paulo, a ideia é otimizar o sistema, evitando sobreposições em um mesmo trajeto. "Os técnicos da SPTrans estudaram detalhadamente essas linhas, e a ação é onde há uma sobreposição ao longo do percurso, de maneira que você retira alguns desses ônibus, dá uma oferta maior de velocidade, uma melhora na viagem" disse o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado.



A SPTrans (São Paulo Transportes) afirma que, com a nova concessão, a cobertura da cidade pelos transportes públicos aumentará dos atuais 4.680 quilômetros para 5.100 quilômetros.



Para Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo, é importante garantir a transparência no processo de extinção das linhas. "Fazer a racionalização não é necessariamente ruim, o ruim mesmo é fazer isso sem ter a participação efetiva da população – e não falo só em fazer audiência pública, mas em estabelecer conselhos locais onde a população possa, de fato, conhecer os estudos e planejamentos. A população precisa participar dessas decisões", diz.