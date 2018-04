13% das praias de São Paulo estão com água ruim ou péssima

Dos 22 locais considerados como impróprios, 17 estão localizadas no litoral sul. Cinco praias do total foram consideradas como péssimas e três delas estão em São Vicente: Milionários, Gonzaguinha e Prainha. As outras duas estão em Guarujá (Perequê) e em Ubatuba (Itaguá).



O motivo apontado para o fato de a maior parcela de praias com essas classificações se encontrar na Baixada Santista é a densidade populacional. "Cerca de 80% da população do litoral está concentrada nesses nove municípios (Baixada Santista), o que torna a pressão sobre a qualidade das águas muito maior", explicou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente em nota.



Outra razão foi o aumento do volume de chuvas no ano passado. "A ocorrência de chuvas contribui para o aumento da poluição difusa, promovendo o carregamento de detritos para o mar, comprometendo o uso recreativo das águas", explicou a Cetesb.



De 2016 para o ano passado, o número de praias com água considerada como imprópria passou de 21 para 22. Já os locais com água boa ou ótima, saltaram de 60 em 2016, para 69 em 2017.



De acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), nos últimos 10 anos foram destinados R$ 2 bilhões em obras de saneamento no litoral.

O litoral paulista tem 22 de todas as suas 167 praias com qualidade ruim ou péssima. Isso mostra que cerca de uma em cada oito praias estão impróprias para banho.Os critérios estabelecidos na resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) classifica como próprias ou impróprias para fins de recreação, se baseando nas densidades de bactérias fecais presentes na água do mar, constatadas em análises de amostras coletadas semanalmente.De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), nas praias monitoradas, as bandeiras verde (própria) ou vermelha (imprópria) informam os banhistas se a praia está adequada para banho.