Zona Sul do Recife recebe ação de cidadania neste sábado

Dezenas de serviços serão oferecidos gratuitamente em escola estadual no UR2, bairro do Ibura

O bairro do Ibura, na zona sul do Recife, recebe neste sábado (5), das 8h às 12h, um mutirão de serviços gratuitos, na Ação de Cidadania do Governo Presente. Ação acontece na Escola Estadual Senador Antonio Farias, no UR 2. Entre os serviços será possível resolver pendências com a Celpe e o Procon e ainda se inscrever na Tarifa Social.



Quem tem animal doméstico poderá levar na escola para vacinar, agendar cirurgia e realizar consultas, e ainda levar ração pra casa. Na Ação de Cidadania serão disponibilizados ainda a emissão de documentação civil (RG e CPF) e certidões (nascimento e casamento), atendimento com clínico e exames de saúde (testes de glicemia, aferição de pressão, teste de HIV e hepatite, mamografia).



As pessoas vão receber diversas orientações sobre prevenção à saúde e aos direitos humanos, das mulheres e das pessoas com deficiência, além de inscrição em cursos profissionalizantes, entre outros.