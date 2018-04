Zona oeste do Recife recebe mutirão veterinário

O bairro da Várzea, na zona oeste do Recife, recebe, neste sábado (28), a 37ª edição do mutirão de serviços Veterinário nos Bairros na Escola Estadual Senador Novaes Filho. Cerca de dez veterinários da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (Seda) estarão disponíveis para realização de consultas clínicas e vacinação gratuitas contra raiva para cães e gatos da área, numa parceria com o Centro de Vigilância Ambiental (CVA) da Secretaria de Saúde do Recife.





O atendimento gratuito dos caninos e felinos do Recife, que acontecerá das 9h às 12h, inclui também, se necessário, aferição de pressão arterial e vermifugação dos animais. Também serão dadas orientações sobre os principais cuidados com os cães e gatos, os direitos dos animais e os deveres dos tutores.Mesmo tendo ganho o Hospital Veterinário do Recife (HVR) desde junho de 2017, os donos de cachorros e gatos do Recife continuam podendo contar com esse atendimento descentralizado que beneficia, sobretudo, a população de baixa renda. Nos mais de 30 mutirões gratuitos organizados pela Seda desde 2014, já foram realizadas mais de sete mil consultas clínicas.