Zona norte do Recife tem alterações em roteiros de linhas de ônibus

Devido às alterações no trânsito da área da Jaqueira, mudanças no transporte público têm início neste sábado

Não apenas motoristas, como também passageiros de ônibus que circulam pelo bairro da Jaqueira, na zona norte do Recife, devem redobrar a atenção com as mudanças de tráfego que entram em vigor neste sábado (21). Trechos das Ruas do Futuro, Professor Fleming e Muniz Tavares, passam a ser mão única, e, por isso, quatro linhas de coletivos vão sofrer alterações em seus roteiros.



De acordo com o Grande Recife Consórcio, responsável pelo gerenciamento dos transportes metropolitanos, terão itinerários modificados a seguintes linhas: 520 - Macaxeira/Parnamirim, 532 - Casa Amarela (Cabugá), 330 - Casa Amarela/CDU e 680 - Vasco da Gama/Afogados.



Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, os passageiros podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (0800 081 0158) ou WhatsApp para reclamações (99488.3999).