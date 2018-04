Youtubers são liberados após Justiça fixar fiança

Os três jovens, que foram detidos com roupas e fantasias da série La Casa de Papel tentando entrar em um presídio, devem pagar R$ 5 mil cada e responder processo em liberdade

Os três youtubers que tentaram invadir o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, utilizando fantasias da série La Casa de Papel, com macacões vermelhos e máscaras do pintor espanhol Salvador Dalí, para gravar vídeos, foram liberados após passarem um dia detidos, na tarde desta quarta-feira (18), e vão responder em liberdade.



A liberdade provisória foi concedida ao trio após a Justiça fixar em R$ 5 mil a fiança para cada um deles, concedendo um prazo de 24 horas, que se encerra na quinta (19), para o pagamento do valor. Até o início da noite de ontem, dois deles já haviam pago.



Gerson Albuquerque, de 22 anos, Wesllay Meireles Lopes Costa, de 33 anos, e Mateus Kleber Oliveira, de 20 anos, passaram por audiência de custódia no Fórum de Olinda, quando foi arbitrada a fiança pelo juiz de direito Thiago Fernandes Cintra. Eles deixaram o fórum bastante emocionados. "A gente agiu de impulso, fizemos uma coisa não certa, mas não pensamos nas consequências. Acho que isso teve um alarde muito grande", disse Gerson, à imprensa. Ele, que reclamou do tratamento que recebeu - "Trataram a gente como bandidos" - disse que não vai desistir de suas "pegadinhas". "Isso aqui serve como aprendizado para a gente não errar de novo", destacou.



Eles foram autuados pelos crimes de violação de domicílio qualificado (por entrarem contra a vontade expressa em compartimento não aberto ao público), favorecimento real (por ter ingressado com celulares em estabelecimento prisional), falso alarme (por terem provocado tumulto no estabelecimento prisional) e corrupção de menores, já que tinha um adolescente no grupo.