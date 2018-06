Youtubers que tentaram entrar em presídio fantasiados vão responder na Justiça

05.06.2018 16:46

Trio vai responder por provocar alarme ou ato capaz de produzir pânico ou tumulto, desacatar funcionários públicos no exercício da função, atentar à segurança de serviço de utilidade pública e corrupção de menor de 18 anos

Os três youtubers que tentaram entrar no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, fantasiados como personagens da série da Netflix La Casa de Papel, vão responder pelo caso na Justiça. O juiz da Vara Criminal de Abreu e Lima Luiz Carlos Vieira de Figueiredo aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público de Pernambuco nesta terça-feira (5).



Com isso, os três - Gerson Farias de Albuquerque, Mateus Kleber Santos de Oliveira e Wasllay Meireles Lopes Costa - vão responder pelos crimes de provocar alarme ou ato capaz de produzir pânico ou tumulto, desacatar funcionários públicos no exercício da função, atentar à segurança de serviço de utilidade pública e corrupção de menor de 18 anos - uma vez que um adolescente acompanhava o trio. Agora, os acusados têm o prazo de dez dias para apresentarem a defesa.





Na decisão, o magistrado proíbe os acusados de se aproximarem de qualquer unidade prisional do Estado, bem como de adentrar nelas. "Salvo por determinação judicial, após a devida comprovação da necessidade de seu ingresso, sem prejuízo do cumprimento das demais medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas aos acusados por ocasião da audiência de custódia", afirmou o juiz.