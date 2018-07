Volume baixo do Cantareira não preocupa Sanasa

Atualmente, Campinas necessita de 3,5 m³ de água por segundo para o abastecimento municipal. Hoje, o rio Atibaia está com vazão de 11.30m³/segundo e isso é mais que o dobro do que a cidade necessita.

Em 2015, o prefeito Jonas Donizette conseguiu junto ao Governo do Estado, um aumento na vazão do rio Atibaia no ponto de captação, passando para 10 m³/segundo.



Bacia PCJ

As águas da Cantareira estão diretamente relacionadas com a bacia PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e, portanto, atendem a 3,5 milhões de habitantes. A PCJ abarca 74 cidades, contando com Campinas e região. Conforme o coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ, Alexandre Vilella, a situação deste ano realmente é estável.



O coordenador afirma que a vazão da Cantareira para a capital paulista é de 24m³/s e 8m³/s para a PCJ. Em comparação com a entrada natural de água e outras formas de recebimento de água para a Cantareira, o volume de saída de água é maior, algo esperado para o período mais seco.



"De maio a novembro, época mais seca do ano, a bacia de PCJ tem o limite de transferência do sistema Cantareira para o rio Atibaia de 158 bilhões de litros", disse Vilella.



Economia de 43%

Em 2017, segundo a Câmara Técnica, houve economia de 43% do volume destinado à PCJ. As obras feitas para reverter a crise iniciada em 2014 ajudaram a amenizar as chances de nova crise hídrica já que a Capital vem utilizando recursos de outros reservatórios além da Cantareira.



"A situação atual é de cautela porque, apesar de haver água para a Capital e Campinas, o que preocupa é o volume de chuva de 2018, que impacta diretamente no ano que vem. O ideal é poupar ao máximo tendo em vista os próximos anos", acrescentou Vilella.

Mesmo diante do nível inferior a 45% da capacidade do reservatório do sistema Cantareira, volume menor do que o período que antecedeu a crise hídrica de 2014/15, a Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento) afirma que a situação do rio Atibaia, responsável por 95% do abastecimento local, está "dentro dos parâmetros normais" em relação à água bruta, ou seja, apresenta condições para atender a demanda do ano de 2018."Diferentemente dos anos anteriores, a situação atual apresenta um cenário mais positivo, uma vez que, a partir de agosto de 2017, com a assinatura da nova outorga do Sistema Cantareira, Campinas e todas as cidades que têm seu abastecimento atrelado e este sistema produtor passarão a contar com um mecanismo de garantia de vazões mínimas nos rios Atibaia e Jaguari", relata a Sanasa em comunicado de interesse público.O rio Atibaia é formado pela junção dos reservatórios Atibaia e Cachoeira, ambos do sistema Cantareira.A Sanasa afirma que a população atendida pela Cantareira hoje é de 5,3 milhões de pessoas. Situação diferente de 2013, quando o número batia sete milhões de pessoas.