Viva Peru!

Programação reúne pratos típicos de famosa culinária

A 4ª Fiesta Peruana traz sabores e aromas dos temperos andinos para o Cambuí, em Campinas, no domingo (29).



A programação reúne pratos típicos de uma das culinárias mais comentadas dos últimos anos, bem como manifestações culturais com o objetivo de promover intercâmbio e festejar a Independência do Peru, comemorada em 28 de julho.



O cardápio conta com o tradicional ceviche, mas oferece outros pratos como Anticuchos (espetinho de carne), Chicharron de Pescado, Aji de Gallina (creme de frango com especiarias), Lomo saltado (filé mignon em tiras), Talharim saltado, Quinoa de mar e de chaufa, hambúrgueres e arroz com mariscos.

Em outras barracas serão servidas as bebidas típicas: Chicha Morada, Inka Cola e Pisco Sour. A música ao vivo fica a cargo da banda Peru Latino, a partir das 11h30, com direito a danças típicas.



O evento será realizado no trecho da rua Padre Almeida, entre a Sampainho e Barreto Leme, das 12h às 17h.

Os preços dos pratos variam entre R$ 10 e R$ 25 e foram criados por restaurantes locais especializados, por chefs e outros estabelecimentos.



Gratuito.