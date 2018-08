Vítimas de violência doméstica terão prioridade em programas habitacionais do DF

Para ter o benefício, as mulheres terão de comprovar que entraram na Justiça ou denunciaram o companheiro à polícia

A partir de agora, mulheres vítimas de violência doméstica terão prioridade para serem contempladas com um imóvel em programas habitacionais do governo do Distrito Federal. A nova regra foi publicada nesta quarta-feira (1) no Diário Oficial do DF.



De acordo com o normativo, para ter o benefício as mulheres terão de comprovar que entraram na Justiça ou denunciaram o companheiro à polícia. Além disso, deverão apresentar um relatório elaborado por um assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).



Aprovada pela Câmara Legislativa do DF (CLDF e sancionada pelo governador Rodrigo Rollemberg, a proposta é de autoria da deputada distrital Telma Rufino (Pros). Ao propor a lei, em junho de 2017, ela afirmou que a intenção era de proteger as vítimas de violência, que têm resistência a denunciar por medo de perder o teto.



A Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab) informou que está analisando a nova regra para saber de que forma será aplicada.