Vítimas de estupro terão atenção especial no Rio

Foi publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (29), a sanção governamental ao projeto de lei que cria o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro.

O programa, idealizado pelo deputado Carlos Minc, será implementado junto às delegacias especializadas de atendimento à mulher (DEAMs) e no IML (Instituto Médico Legal). O atendimento às vítimas contará com equipe profissional multidisciplinar, preferencialmente formada por mulheres. O serviço será articulado com os centros integrados de atendimento à mulher (CIAMs) e centros de referência de atendimento à mulher do estado (CRAMs).

"O estupro é uma das piores violências cometidas contra o ser humano, e atinge principalmente as mulheres. Hoje, a vítima vai fazer a perícia, não tem equipe de plantão com psicólogo e assistente social e, em muitos casos, a mulher é examinada por perito homem", explicou o autor do projeto de lei, deputado Carlos Minc (PSB).