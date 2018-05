Vistoria para transferência de veículo terá mesmo valor no Detran-PE e rede credenciada

Novos valores entram em vigor nesta terça (8). Diferença de preço chegou a ser de três vezes

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) anunciou nesta segunda-feira (7) a redução na tarifa para fazer a vistoria obrigatória para a transferência veicular no Estado. As unidades do órgão e as lojas da rede credenciada passam a seguir o preço estabelecido pela lei estadual Nº 15.602, de 2015. A cobrança de valores iguais entra em vigor nesta terça-feira (8).



O preço da iniciativa privada chegou a ser três vezes maior do que o da rede pública. Em 26 de abril deste ano, o departamento de trânsito anunciou que o serviço custaria R$ 47,77 na rede pública e R$ 150 na iniciativa privada. Porém, a partir desta terça (8), a inspeção de um automóvel de passeio sairá por R$ 47,77 tanto no Detran-PE quanto na rede credenciada. A vistoria de veículo com mais de nove lugares vai custar R$ 58,76.



Por meio de nota, o Detran informou que a determinação de igualar os valores cobrados para a irrealização do serviço está contida na Portaria 3234/2018, elaborada por determinação do governo. Segundo o texto, o objetivo é assegurar a proporcionalidade entre os valores praticados nos serviços público e privado.



Até abril deste ano, o serviço de inspeção obrigatória para transferência de veículos era feito apenas pelo Detran-PE. Contudo, de acordo com o órgão, o objetivo de permitir a realização da vistoria pela iniciativa privada visa garantir mais eficiência na fiscalização e a inibição de fraudes. A ideia é também agilizar o rastreamento dos veículos, evitando roubos e furtos.



Uma lista com as empresas credenciadas a realizar a vistoria está disponível no site do Detran. O proprietário deve escolher no site o local onde deseja fazer o procedimento. O proprietário que não quiser contratar a empresa, ainda pode realizar a vistoria pelo Detran, com o procedimento eletrônico comum, mas o serviço foi suspenso em alguns postos do órgão.