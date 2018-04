No ano passado, Viracopos havia ficado em 2º lugar e em 2016 havia vencido na categoria de melhor da América Latina.



Atrás do aeroporto de Campinas ficaram os aeroportos de Orlando, nos Estados Unidos, e de Guaiaquil, no Equador.



Em 2017, o Terminal de Carga de Viracopos movimentou 204,3 mil toneladas, somando-se as cargas domésticas, exportações, importações e remessas expressas. A movimentação de cargas no terminal é responsável hoje por 40% das importações brasileiras.

Melhorias nos processos internos e nas operações, além do aumento no volume de cargas movimentadas, contribuíram para a conquista do prêmio.



Vencedores

A pesquisa para a premiação deste ano contou com a participação de 1.800 agentes de carga e empresas de logística, resultando em 3.600 avaliações de aeroportos e transportadores. Entre as empresas vencedoras, destacam-se a Cathay Pacific Airways, Cingapura Internacional, Lufthansa, Southwest Airlines, Quito, UIO, Air France – KLM, Air Canada e Delta Air.



Critérios

De acordo com a pontuação acumulada após avaliação de diversos fatores, os aeroportos são classificados em três categorias, Diamante, Platina e Ouro, distribuídas em três categorias de tonelagem, a primeira até 400 mil toneladas/ano, a segunda de 400 a um milhão de toneladas/ano e a terceira acima de um milhão de toneladas/ano.



A pontuação resulta de questionários de avaliação preenchidos por empresas de logística e agentes de carga, abrangendo regiões da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, Oriente Médio, África e Índia.



Os fatores avaliados levam em consideração a qualidade dos serviços prestados pelos aeroportos às empresas, os serviços de solo em geral, competitividade de taxas, eficiência em processos alfandegários, capacidade de armazenamento de carga, espaço para as aeronaves, conectividade com transportes terrestes e conexões aéreas. Aeroportos e companhias aéreas de carga também são premiados.



Viracopos

Inaugurado em 1960, está localizado a 17 quilômetros do centro da cidade e a 95 quilômetros do centro de São Paulo. Tem o segundo principal terminal aéreo de cargas do país, com uma área de 81 mil m², além de ser o principal aeroporto internacional de passageiros do interior paulista.

Nos últimos anos, registrou o maior crescimento em movimentação de cargas e passageiros. Desde que foi concedido à iniciativa privada, em 2012, tem passado por uma série de melhorias e inovações sob a meta de se tornar o maior e mais moderno aeroporto da América Latina.

