Violas de cabaça protagonizam encontro

Violeiros comparecem ao Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, na sexta-feira (13) para participar do projeto "Casarão das Violas" que homenageia o instrumento de 10 cordas, também conhecido como viola caipira.Nesta edição, o evento celebra as exóticas violas de cabaça construídas pelo violeiro e artesão Levi Ramiro. Expoentes do instrumento artesanal como João Arruda, de Campinas, Fabrício Conde, de Juiz de Fora, e o próprio Levi Ramiro, de Pirajuí, e ainda os violonistas Marcos Azevedo e RafaelSchimidt estarão presentes.Entrada gratuita3287-6800