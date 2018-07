Vigilância Sanitária inicia fiscalização de canudos

A Vigilância Sanitária vai começar a fiscalizar o uso de canudos plásticos a partir desta quinta-feira (19). A atividade vai fazer parte dos roteiros de rotina, que são definidos pelas denúncias encaminhadas ao 1746. A inspeção ocorre em estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo local, como bares e restaurantes.

Na quarta-feira (18), o decreto que regulamenta a Lei nº 6.384, de 04 de julho de 2018 foi publicado no Diário Oficial do Município. A lei obriga restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares autorizados pela prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante.

Na primeira abordagem, os técnicos vão orientar os comerciantes sobre a nova legislação. Caso seja flagrado o uso de canudos plásticos não recicláveis, será emitido um termo de intimação para que sejam substituídos num prazo de 60 dias. Se após esse termo o estabelecimento insistir em usar o material, poderá ser multado em mais de R$ 1.600,00. Havendo insistência, após uma terceira inspeção, a multa vai a R$ 3 mil, podendo chegar a R$ 6 mil, com mais uma reincidência.