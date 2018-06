Vigilância Sanitária alerta para aquisição de alimentos

Diante da crise de abastecimento pela qual passou supermercados e outros locais que vendem alimentos após dez dias de greve dos caminhoneiros, a Vigilância Sanitária (Visa) do Recife faz um alerta aos consumidores na hora de comprar os produtos, sobretudo perecíveis. Os inspetores sanitários orientam que não basta apenas observar o prazo de alimento dos alimentos, mas também outros detalhes. O órgão está recebendo denúncias pelo telefone 0800.281.1520.

Um dos pontos para o qual a pessoa deve se atentar é a integridade das embalagens, principalmente quanto aos alimentos congelados. "Se a embalagem estiver violada, amassada ou rasgada, não compre. No caso das latas, não compre aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas ou com qualquer outra alteração", explica a chefe do Setor de Alimentos e Produtos da Vigilância Sanitária do Recife, Cristiane Gomes.

Com relação aos alimentos congelados, a Vigilância orienta também para os consumidores prestarem atenção se os mesmos estão firmes e sem sinais de descongelamento, como acúmulo de líquido ou gelo dentro da embalagem – o que aumenta o risco de contaminação.