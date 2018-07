Vigilância Ambiental realiza ação de combate ao mosquito da Dengue na Ceilândia

De acordo com o órgão, o objetivo da medida é diminuir a incidência do mosquito na região, que é uma das que mais tiveram casos registrados de dengue neste ano

Agentes da Vigilância Ambiental estarão nos próximos dias na região de Ceilândia promovendo uma ação de visitas aos imóveis para combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. O inseto é os responsável pela transmissão de doenças como a dengue, zika e chikungunya.



De acordo com o órgão, o objetivo da medida é diminuir a incidência do mosquito na região, que é uma das que mais tiveram casos registrados de dengue neste ano. Participam da ação as secretarias de Saúde e das Cidades, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e as administrações regionais.



De acordo com um boletim epidemiológico da secretaria de Saúde, divulgado em março, as regiões administrativas com o maior índice registrado de dengue são Planaltina (108); Samambaia (82); Paranoá (58); Itapoã (54); Taguatinga (47); Ceilândia (40) e São Sebastião (39).