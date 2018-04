Vídeo mostra homens armados circulando em Belford Roxo

Nas imagens, um grupo aparece sentado nas janelas de veículos luxuosos e carregando fuzis, em plena luz do dia

Circula na internet um vídeo mostrando um comboio de carros luxuosos carregando um grupo armado com fuzis circulando pelas ruas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os homens aparecem sentados nas janelas dos veículos, exibindo as armas em plena luz do dia.



Durante o vídeo, os homens repetem as frases "é muito fuzil" e "vamos tomar o Zé". De acordo com a 54ª DP, em Belford Roxo, os homens que aparecem no vídeos têm inquéritos de investigação abertos por tráfico de drogas e roubo de veículos. Alguns deles foram identificados pelos apelidos. A unidade segue investigando o caso para identificar e prender os participantes.



A Polícia Militar informou que vem realizando operações na região, relembrando que um policial militar foi morto durante uma dessas operações, ocorrida no último dia 22 de março.





Confira o vídeo: