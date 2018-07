Viaturas da Polícia Civil do DF estão sem manutenção

Com contrato entre corporação e mecânicos vencido, cerca de 40% dos carros podem ficar parados nas oficinas

Por problemas de contrato com a empresa terceirizada que presta manutenção de veículos da coorporação, as viaturas da Polícia Civil do DF (PCDF) estão sem receber os reparos necessários. De acordo com um levantamento do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), cerca de 40% da frota poderá ficar parada por falta do serviço.



O contrato venceu na última semana e, desde então, as viaturas que precisam de reparos não estão voltando para as delegacias. Atualmente, a frota da Polícia Civil conta com 1,3 mil carros, porém, desse montante, cerca de 520 têm mais de 10 anos de uso e precisam de manutenção frequente, afirma o Sinpol.



O problema já reflete no trabalho de algumas delegacias da capital federal. Em Sobradinho, os dois camburões utilizados pelos policiais civis do plantão estão parados por causa de problemas mecânicos e, sem manutenção, não se sabe quando eles voltarão a ser utilizados.



De acordo com Rodrigo Franco, presidente do Sinpol-DF a falta dos veículos tem alterado a rotina da delegacia.

"Assim, não há como fazer o transporte de presos e nem como os policiais realizarem qualquer trabalho em áreas mais remotas, como a zona rural ", afirmou.



A Polícia Civil, por sua vez, afirma que o serviço está sofrendo algumas alterações pois a maioria dos mecânicos pediram demissão na última semana. De acordo com a instituição, após uma revisão do contrato, que havia sido firmado em 2012, ficou constatado que os 18 profissionais em serviço estavam recebendo acima do teto salarial fixado para a categoria.



A coorporação explica que os profissionais não aceitaram a redução nos vencimentos e pediram demissão.



"Dos 18 profissionais, apenas cinco estão cumprindo o aviso prévio, o que atrasou os trabalhos de manutenção", informou, em nota, a Polícia Civil.



Segundo a PCDF, a empresa contratada já está realizando a nova contratação de profissionais e o serviço deverá ser normalizado nos próximos dias.