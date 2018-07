Vias são interditadas para provas de ciclismo

Bloqueio é feito no sábado e domingo pelo Departamento de Engenharia de Tráfego

As avenidas de Santo André Firestone, no bairro Casa Branca, e Edson Danilo Dotto, mais conhecida como Perimetral, no centro, serão interditadas neste fim de semana para a realização de uma prova de ciclismo.



De acordo com o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) no sábado (7), das 7h às 15h, o bloqueio será na avenida Firestone com tráfego proibido no sentido centro, no trecho das avenidas Santos Dumont e Queirós dos Santos.



O desvio será feito pela avenida Artur de Queirós. No sentido bairro, a via será parcialmente fechada, permanecendo uma faixa liberada ao tráfego de veículos.



Já no domingo (8), das 7h às 15h, será realizada a interdição total da Perimetral, nos dois sentidos da pista rebaixada, desde a avenida XV de Novembro até a rua Guilherme Marconi.



"O DET destacará seus agentes para orientar o tráfego que será direcionado para a rua Coronel Alfredo Fláquer, nos dois sentidos", informou a administração em nota.



A ciclofaixa de lazer que acontece aos domingos não acontecerá por conta da realização destes eventos.