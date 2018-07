Vias do DF terão velocidade reduzida para proteger ciclistas

A chamada Zona 30 será implementada em áreas onde a prioridade será a circulação mais segura e humanizada de pedestres e ciclistas

Um decreto publicado nesta quarta-feira (11), pelo governo do Distrito Federal (GDF), prevê que algumas vias da capital terão a velocidade máxima permitida de 30km/h. Chamada de "Zona 30", a medida busca estimular o uso dos espaços públicos e dos meios de transportes não motorizados de forma segura, inclusiva e sustentável.



O texto acrescenta que as vias deverão ser sinalizadas e a adoção da nova velocidade máxima será antecedida de uma ampla campanha educativa para conscientizar a população em geral sobre a importância do respeito às normas de segurança viárias e à humanização da ocupação dos espaços públicos. O GDF, no entanto, não informou quais áreas será implementada a Zona 30.





Um projeto piloto já está em funcionamento, desde março de 2018, na Universidade de Brasília (UnB), nas vias entre os Institutos Centrais de Ciências (ICCs), o Restaurante Universitário e o Banco do Brasil. A Secretaria de Mobilidade informou que as vias serão definidas por meio de estudos técnicos prévios.