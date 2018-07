Vias da EPTG são liberadas após alargamento

A alteração foi realizada nas pontes sobre os Córregos Samambaia e Vicente Pires

Está concluída a obra de alargamento no trecho por cima dos Córregos Samambaia e Vicente Pires, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). A via passou a ter três faixas de 3,5 metros e um acostamento de 2,5 metros.



A pista, que ficou bloqueada desde o início de junho, está liberada. Antes, os motoristas passavam por um afunilamento na terceira faixa de rolamento, diminuindo de 3,5 metros para 2,7 metros.



Ainda serão realizadas outras modificações na EPTG. Entre elas está melhorias no trecho do viaduto da linha férrea entre o Guará e o Lúcio Costa.



O total do conjunto de obras está orçado em R$4,9 milhões, sob a responsabilidade da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal. O recurso é proveniente de empréstimo entre o Banco Interamericano e o GDF.