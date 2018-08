Viaduto sobre a av. Kennedy será entregue neste mês

Obra fará parte do calendário de eventos do aniversário da cidade

O viaduto sobre a avenida Robert Kennedy, no Parque dos Pássaros, em São Bernardo, deverá ser entregue neste mês. Inicialmente, a obra estava prevista para ser entregue em 2016.



Agora, a abertura da via faz parte dos festejos dos 465 anos de aniversário de São Bernardo, celebrado no dia 20 de agosto.



O viaduto - chamado de Mamãe Clory em homenagem uma moradora da cidade conhecida pelo trabalho social - é um dos quatro em construção na cidade e faz parte do corredor de ônibus Leste-Oeste.



O novo viário terá 13 quilômetros de extensão e uma faixa exclusiva para os coletivos municipais.



Além da obra, outras 12 devem ser entregues neste mês, como praças parques e bases da GCM (Guarda Civil Municipal).



Programação



O calendário de festejos, anunciado nesta quarta-feira (1º), ainda inclui o jantar de aniversário da cidade, marcado para o dia 18 no Pavilhão Vera Cruz; a 3º Virada Cultural, que acontece da 12h do dia 19 até o mesmo horário do dia 20; o desfile cívico militar no dia do aniversário (20), e a promoção "Aniversário com Desconto", que inclui 45 estabelecimentos que oferecerão descontos de 20% a 50% em pratos.