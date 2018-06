Vereadores de São Caetano rejeitam projeto contra taxa de lixo

Medida de iniciativa popular tentava revogar cobrança imposta pelo governo; sessão foi marcada por protestos

Os vereadores de São Caetano rejeitaram ontem o projeto de iniciativa popular que revogava a cobrança da taxa de lixo no município.



O assunto voltou à pauta do Legislativo seis meses após a Casa ter aprovado a migração da cobrança do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) para a conta de água. A medida resultou no aumento do valor do imposto que varia entre 27% e 272%.



O projeto de iniciativa popular reuniu cerca de 15 mil assinaturas de moradores pedindo a revogação da cobrança.



Porém, o documento recebeu voto favorável de apenas cinco dos 18 vereadores. Foram eles: Chico Bento (PP), Jander Lira (PP), César Oliva (PR), Ubiratan Figueiredo (PR) e Ricardo Andrejuk (PSDB), único governista.



"Esta lei está errada, portanto, mesmo se quiséssemos aprová-la, não poderíamos", disse o líder do Governo da Casa, Tite Campanella (PPS).



O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) afirmou em nota que, iniciou estudos técnicos para promover o desmembramento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos dentro da Conta de Água, como orientou a Justiça de São Caetano.



Protestos



A sessão foi marcada por protestos favoráveis a aprovação da lei. Entretanto, parte dos manifestantes foi impedida de entrar na Câmara e houve conflito com a GCM (Guarda Civil Municipal), que chegou a usar gás lacrimogêneo contra as pessoas.



A Câmara de São Caetano não se manifestou sobre o ocorrido.