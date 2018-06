Vereadores aprovam mudança em aposentadorias e pensões de servidores

Servidores municipais nas galerias do plenário protestaram contra a aprovação. Do lado de fora, uma professora ficou ferida e um manifestante que havia sido preso conseguiu entrar no prédio e foi seguido por policiais militares.



"Esse projeto de lei vem ao encontro dos servidores que ganham menos, mas eu tenho certeza de que aqueles ganham mais e sabem da importância do equilíbrio da previdência, também estão a favor desse projeto", disse o líder do governo, Dr. Jairinho (MDB).



*com Agência Brasil

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nesta terça-feira (26) projeto de lei que altera as normas de aposentadoria e pensão de servidores municipais. O texto inclui taxação de 11% sobre a parcela de remuneração que exceder o limite máximo de benefício estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.A mudança, encaminhada pela prefeitura, foi aprovada por 28 votos a 20, em segunda votação. A medida segue, agora, para a sanção do prefeito Marcelo Crivella.Os 11% são aplicados a partir do valor teto do INSS: R$ 5.645,80. Segundo a prefeitura, cerca de 10 mil aposentados e pensionistas recebem o benefício acima do teto do INSS - a expectativa de arrecadação é de R$ 83 milhões ao ano.