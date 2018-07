Vereador de Carpina é morto a tiros

Cosme Alves da Silva, de 44 anos, foi assassinado por dois homens em motos

O vereador de Carpina Cosme Alves da Silva, conhecido como Nicó do Cimento (PR), foi morto a tiros no município localizado na Mata Norte de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu por volta das 10h por dois homens em uma moto, no momento em que ele estava na Associação Clube das Mães do Bairro Santo Antônio. Segundo a PM, o vereador não foi assaltado.



A vítima, que era pré-candidato a deputado federal e tinha 44 anos, chegou a ser levada para uma unidade de saúde de Carpina, mas não resistiu aos ferimentos. A delegada de Carpina, Barbara Forte, está no comando das investigações.



Por meio de nota, o presidente da Câmara de Vereadores de Carpina, Severino Ferreira de Souza (PDT), lamentou a morte do vereador e disse ter recebido a notícia com tristeza. "Nicó foi um servidor do povo, sobretudo a população carente da nossa cidade, com a criação da Associação que mantinha e das pautas do seu mandato. Certamente deixou seu nome na história de Carpina, Umbuzeiro e por onde passou", disse.