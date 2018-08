Venezuelanos têm primeiro dia de aulas em Igarassu

As 14 crianças com idades entre 4 e 11 anos são filhas de refugiados, que chegaram ao município há um mês

Esta segunda-feira (6) foi um dia especial para um grupo de 14 crianças venezuelanas. Elas, que têm idades entre 4 e 12 anos, tiveram seu primeiro dia de aula desde que passaram a viver em Igarassu, na região metropolitana do Recife, há cerca de um mês.



Inicialmente, eles pequenos vão estudar, juntos, em uma turma especial até o fim de 2018, para ganhar familiaridade com o idioma. Eles contam com o auxílio de uma professora que morou 12 anos na Espanha e que vai introduzi-los no português. A iniciativa vai possibilitar a capacitação dos estudantes, para que no início do ano de 2019, eles possam seguir para sua turma e série adequada



As crianças integram o grupo de 69 venezuelanos trazidos para Pernambuco em uma missão humanitária, ainda em desenvolvimento, que tem como objetivo melhorar a recepção dos refugiados no Brasil. Eles estão abrigados na sede da ONG Aldeias Infantis.