Vendas no Dia das Mães devem movimentar R$ 132 milhões

Pesquisa de Intenção de Compras da Metodista aponta que resultado deve ser o melhor dos últimos 3 anos

As vendas no Dia das Mães deve movimentar R$ 132 milhões no ABC, neste ano. De acordo com a PIC (Pesquisa de Intenção de Compras), divulgada pela Universidade Metodista de São Paulo nesta quinta-feira (3), se confirmado, o resultado será o melhor dos últimos três anos.



A estimativa é de que o volume represente um crescimento de 18,9% em relação ao ano passado, quando a estimativa era gerar R$ 111 milhões. Em 2016, esse montante foi de R$ 130 milhões.



A pesquisa indica que o gasto médio com presente deve ser de R$ 191. Essa disposição para gastar não ocorria desde 2015 na região.



"Se considerada a inflação de 2,95% nos últimos 12 meses, a variação real é de cerca de 45% sobre os R$ 128 gastos por presente no ano passado", informou a PIC.



Com relação aos gastos total para a data, os entrevistados revelaram pretensão de desembolsar R$ 260. Comparativamente aos R$ 180 do ano anterior, há um aumento de 40% em termos reais.



Os presentes mais procurados deverão ser vestuários (32% das preferências), seguidos de perfumes e cosméticos (19,1%), flores (9,1%), joias/bijuterias (8%), cestas de café da manhã (5,6%) e utensílios, assim como observado em 2017.



Onde comprar



Os estabelecimentos preferidos para compras são os shoppings (40%), o comércio formal dos centros das cidades (26%), internet (12%) e comércios de bairro (11%). "É interessante observar que a preferência pelos shoppings aumenta à medida que a renda da família se eleva", avaliou o coordenador da pesquisa e professor, Sandro Maskio.



Outro fato determinante é a forma de pagamento, considerando o gasto médio revelado pelos que pretendem utilizar cartão de crédito (R$ 403), cartão de débito (R$ 270), cartão da loja (R$ 168) e dinheiro (R$ 144).