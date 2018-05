Velório de Mac Dowell será no Palácio da Cidade

Ele estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na zona oeste, desde o último dia 13, em decorrência de um infarto miocárdio. Nascido em Copacabana, na zona sul do Rio, no dia 7 de julho de 1945, e le era torcedor do Fluminense. Casado, deixa quatro filhos.





O corpo do vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell, morto na noite de domingo (20), aos 72 anos, será velado na manhã desta terça (22), no Palácio da Cidade, sede da prefeitura em Botafogo, zona sul do Rio. A cerimônia será das 9h às 14h. Já o sepultamento do engenheiro está marcado para as 15h, no Cemitério São João Batista, também em Botafogo.O prefeito Marcelo Crivella, o governador Luiz Fernando Pezão e a Câmara Municipal dos Vereadores decretaram três dias de luto oficial no Rio de Janeiro.