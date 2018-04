Veja seus direitos em caso de problemas com voos

Nesta 5ª, devido a uma pane no sistema de visualização no Rio, várias pessoas sofreram com atrasos e cancelamentos; aéreas devem dar assistência a passageiros

Nos casos de atraso, cancelamento de voo e preterição de embarque (embarque não realizado por motivo de segurança operacional, mau tempo, troca de aeronave, overbooking, entre outros), o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação pelas companhias aéreas, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



Nesta quinta-feira (5), devido a um problema no radar no Rio vários voos estão atrasados ou foram cancelados nos aeroportos fluminenses. Havia expectativa que o problema afetasse o atendimento tanbém em outros terminais, como os de São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.



A assistência é oferecida pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso, cancelamento ou preterição de embarque.



A partir de uma hora: comunicação gratuita (internet, telefonemas etc.);

Mais de duas horas: alimentação adequada (almoço, jantar, lanche, bebidas etc.);

Acima de quatro horas: acomodação ou hospedagem, assim como o transporte do aeroporto ao local de acomodação ou do hotel. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto.



Se o atraso for superior a quatro horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará esse tempo) ou houver cancelamento de voo ou preterição de embarque, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reacomodação ou reembolso.



A assistência material deverá ser oferecida também aos passageiros que já estiverem a bordo da aeronave, em solo, no que for cabível. A empresa poderá suspender a prestação da assistência material para proceder ao embarque imediato.



Como é feito o reembolso?

A empresa deverá reembolsar o passageiro de acordo com a forma de pagamento utilizada na compra da passagem. A devolução dos valores já quitados e recebidos pela empresa aérea (compra à vista em dinheiro, cheque compensado ou débito em conta-corrente) deverá ser imediata, em dinheiro ou por meio de crédito em conta bancária.



Se a passagem aérea foi financiada no cartão de crédito e tem parcelas a vencer, o reembolso obedecerá às regras da administradora do cartão. As providências para o reembolso devem ser imediatas. Se for do interesse do passageiro, a empresa poderá oferecer, em vez de reembolso, créditos em programas de milhagem.