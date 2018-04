Vazamento de gás bloqueia rua do centro de Santo André

Motorista atingiu registro de gás de um prédio ao tentar manobrar veículo

O vazamento de gás em um edifício no centro de Santo André causou transtornos aos moradores do centro da cidade na manhã de ontem (2).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de uma Mitsubishi Pajero atingiu o registro de gás de um prédio ao tentar manobrar o veículo na altura do número 400 da rua Campos Sales. O vazamento durou aproximadamente uma hora e meia.



Os bombeiros enviaram uma viatura ao local e contou com apoio das polícias civil e militar.



O prédio da Secretaria da Fazenda e o edifício que abriga o banco Santander, foram evacuados para a realização de uma vistoria. Um trecho da via chegou a ser bloqueado.