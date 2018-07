Vans farão circulação nas linhas expressas em São Bernardo

Veículo fará transporte de passageiros da periferia para o centro

O trajeto das linhas expressas entre entre os bairros Vila São Pedro, Areião e Limpão, na periferia de São Bernardo, com o centro da cidade, passou a ser feito por vans.



De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, os veículos têm capacidade para 20 passageiros e "reforçarão as linhas que já operam nessas localidades". Entretanto, mesmo sendo menores, a tarifa cobrada nas vans será a mesma do ônibus convencional, de R$ 4,40.



De acordo com o presidente da ETC (Empresa de Transportes Coletivos), autarquia municipal, Ademir Silvestre, a medida foi tomada, após estudos identificarem a demanda desse tipo de transporte nos bairros.



Os veículos estão equipados com o validador de cartão e com o Sistema de Identificação Biométrica Facial, lançado na semana passada.



"A utilização de veículos menores, como as vans, possibilita ao cliente chegar mais rápido ao seu destino e consumir menor tempo do seu dia a dia no deslocamento entre o trabalho e sua casa, por exemplo", afirmou Milena Braga, diretora da SBC Trans, empresa que opera o sistema na cidade.