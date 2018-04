Vanessa Damo assume secretaria em Mauá

A ex-deputada também foi afastada, por determinação da Justiça, da superintendência do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), em São Paulo, onde tinha cargo por indicação do presidente Michel Temer (MDB). Porém, a vaga exigia perfil técnico.



Família



A família de Vanessa sempre esteve presente na política de Mauá. Seu pai, Leonel Damo foi prefeito do município de 2005 a 2008 e sua mãe Alaíde Damo é a atual vice-prefeita da cidade.

A ex-deputada estadual Vanessa Damo (sem partido) assumirá a secretária de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Mauá. O anúncio foi feito nesta terça-feira (17) pelo prefeito Átila Jacomussi (PSB).A pasta tem a função de realizar a interlocução política entre o Executivo e o Legislativo. Vanessa foi eleita vereadora na cidade em 2004, aos 23 anos. Mas está foram de cargos políticos desde de 2016, quando ficou impossibilitada de disputar eleição para o Executivo.Vanessa Damo foi deputada estadual de 2007 a 2010, mas teve seu mandato cassado por abuso de poder econômico e está inelegível até 2020.