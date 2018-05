Van escolar cai em córrego em São Bernardo

07h33 Capotamento de van escolar, Rua São João Del Rei, 476 – Montanhão – São Bernardo do Campo, 3 vtrs, aguardo maiores inf. #193R. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 10 de maio de 2018

Duas vans escolares colidiram na manhã desta quinta-feira (10) em São Bernardo e uma delas caiu em um córrego. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro crianças tiveram ferimentos leves e foram levadas para hospitais da região.O acidente aconteceu por volta das 7h30 na rua São João Del Rei, no bairro Montanhão. Uma das vans levava 23 crianças e o outro veículo transportava mais 20 crianças.Três viaturas do Corpo de Combeiros foram deslocadas para atender a ocorrência. Todas as crianças foram retiradas do local.