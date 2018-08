Vacinação contra sarampo e paralisia começa nesta segunda em Mauá

A campanha de vacinação contra sarampo e poliomelite (paralisia infantil) será realizada a partir de hoje na cidade de Mauá. A ação irá ocorrer até o último dia do mês, em todas as 23 UBSs (Unidade Básica de Saúde).O público alvo são crianças de um ano a menores de cinco anos. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida receberão a VIP (Vacina Inativada Poliomielite).Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a VOP (Vacina Oral Poliomielite), a famosa gotinha.