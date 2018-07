Vacinação contra poliomielite e sarampo começa segunda-feira

O objetivo da campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra as duas doenças

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo para crianças de 1 a 4 anos. A ação, publicada nesta terça-feira (31) no "Diário Oficial do Município", começa na próxima segunda-feira (6) e vai até o dia 31 de agosto. No dia 18, ocorre o dia D de Mobilização, quando haverá postos extras em outros pontos da cidade para facilitar o acesso da população. O objetivo da campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra as duas doenças.



A vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira, nas mais de 200 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), das 8 às 17 horas. No dia D, um sábado, as unidades também estarão abertas para vacinação até as 17 horas e haverá postos extras montados em diversas partes da cidade, como escolas, igrejas, centros comunitários, estações do transporte público, entre outros, para facilitar o acesso da população.



As ações de prevenção e controle, em especial a vacinação, contribuíram para manter o país livre de circulação do Poliovírus selvagem. Desde 1990, não há casos registrados da doença no país. No entanto, a redução das taxas de cobertura vacinal em algumas cidades brasileiras vem causando preocupação às autoridades sanitárias do país.



A vacinação contra sarampo será feita com a utilização de vacina Tríplice Viral, que protege ainda contra caxumba e rubéola. Já na imunização contra a poliomielite será usada a Vacina Poliomielite Oral (VOP). Poderão tomar as doses das duas vacinas, de forma indiscriminada e mesmo que já tenham sido vacinadas, todas as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A meta é imunizar 95% da população alvo, o que representa 285,5 mil crianças.



As contraindicações para as duas vacinas são: hipersensibilidade grave conhecida a algum componente do insumo, imunodeficiência, portadores de HIV e quem tenha história de evento adverso grave em dose anterior da vacina. É Importante levar a Caderneta de Vacinação, para avaliação da situação vacinal. Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis poderão pedir orientação ao profissional na unidade de saúde.