Vacinação contra gripe começa no Rio nesta terça

A meta é imunizar 4,5 milhões de pessoas em todo o Estado; cerca de 1.700 postos municipais participam da campanha

Começa nesta terça (24) A 20ª Campanha de Vacinação contra Influenza em todos os 92 municípios do Estado. A meta é imunizar 4,5 milhões de pessoas no Rio. A vacina tem o imunizante contra os três subtipos de vírus da gripe que infectam os humanos: H1N1, H3N2 e Influenza B. A imunização é destinada a crianças entre seis meses e cinco anos, pessoas com mais de 60 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, pacientes crônicos, profissionais da saúde e indígenas.



A campanha acontece até o dia 1º de junho nos cerca de 1.700 postos de saúde municipais. A vacinação é a maneira mais eficaz de evitar a doença, mas ações de higiene também podem ajudar, como manter as mãos sempre limpas, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, e manter os ambientes bem ventilados.



A imunização é contraindicada para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.