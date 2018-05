Vacinação contra gripe atinge apenas 30% do público-alvo

subsecretaria de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe

Mesmo sem confiar na vacina, Vanda afirma que está disposta a mudar de ideia, caso haja uma explicação de como funciona. "Estou aberta a tudo. Talvez seja ignorância minha. Mas tem muita gente pensando nisso, porque é mais fácil acabar com os idosos do que cuidar deles. Acho que há muitos interesses por trás", finaliza.



De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias, entre 39% e 75% a mortalidade global e em cerca de 50% as doenças relacionadas à Influenza. Chieppe garante que não há motivos para temer.



"A vacina é praticamente a mesma todos os anos. Ela é composta por partículas de vírus, não pelo vírus completo, então não há nenhuma possibilidade de causar doenças, não é possível. Vacinamos muitas pessoas nas campanhas, então algumas já estão com o vírus quando recebem a dose. Elas já ficariam doentes, mas acabam associando à vacinação. Temos total confiança na vacina", disse o médico.



Parte da população também tem dificuldades em comparecer aos postos de vacinação, por conta de localização ou horário. É o caso de Luiz Ferraz, portador de doença crônica, que ainda não recebeu a dose, mas pretende ser vacinado até o fim da campanha. "Ainda não consegui me vacinar por conta da incompatibilidade de horários. Fica difícil conciliar o horário de trabalho com o funcionamento dos postos. Para quem trabalha, fica complicado", disse.



A vacina é destinada a gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com mais 60 anos, pacientes crônicos, profissionais de saúde, professores e indígenas.



As doses imunizam o público contra os três subtipos de gripe que mais circulam no inverno: H1N1, H3N2 e Influenza B. A transmissão acontece por contato com pessoas infectadas ou pode ser trasmitidas de maneira indireta, como aperto de mãos, contato com superfícies contaminadas por essas secreções respiratórias. Chieppe explica que a imunização é feita antes do inverno justamente por essa época ser mais propícia à circulação do vírus. "Com a queda da temperatura, o vírus fica mais tempo vivo e as pessoas ficam mais confinadas em ambientes fechados", declarou o médico.



A maneira mais eficaz de prevenção é a vacinação, além de ações como manter as mãos limpas, principalmente antes de se alimentar, cobrir a boca com as mãos ao tossir ou espirrar, manter os ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de gripe.

A baixa procura pela vacinação preocupa a Secretaria de Estado de Saúde. A campanha teve início há quase um mês, no dia 24 de abril, mas a cobertura vacinal está em apenas 30%. Nem mesmo o dia D, no último dia 12, elevou os índices. A meta é vacinar 4,5 milhões de pessoas até o fim da campanha, no dia 1º de junho. Ou seja, ainda é preciso imunizar cerca de 3 milhões em duas semanas. Médico dadestaca a importância da imunização para a proteção de pessoas do grupo de risco."A gripe é vista como uma doença leve, mas os dados mostram que ela pode se tornar grave. Ela pode evoluir para formas muito graves, principalmente para alguns grupos. A vacinação é a melhor forma de prevenção e é muito segura. É a imunização desses grupos mais vulneráveis é importantíssima", disse Chieppe.A desconfiança ainda afasta boa parte do público-alvo da vacinação. Vanda de Sá e Silva, de 68 anos, conta que costumava se sentir mal após a vacinação, por isso preferiu não receber a dose neste ano. Vanda destaca, ainda, a pouca divulgação pelo governo de como se dá a ação da vacina."Há alguns anos até me vacinei, mas cada vez que me vacinava, parecia que eu quase morria depois. Pensei: 'caramba, o que é isso'? Porque todas as pessoas idosas que eu via vacinando quase morriam. Nosso país não se importa com os idosos. Fico pensando se eles não preferem nos dar uma vacina suspeita? Não confio nesse governo maluco. Gostaria que fosse provado que realmente adianta", disse Vanda.