Vacinação contra a gripe é prorrogada no Distrito Federal

A campanha de vacinação contra a gripe que seria encerrada nesta sexta-feira (15) foi prorrogada até o próximo dia 22 de junho. No Distrito Federal, das 706,9 mil pessoas que deveriam ser vacinadas, apenas 590,6 mil procuraram os postos até terça-feira (12).



Na capital, 114 postos de saúde estão habilitados para aplicar a vacina da gripe. O horário de funcionamento dos postos é das 8h às 19h. A vacina de 2018 tem a possibilidade de proteger contra três tipos de vírus da gripe: o Influenza A, nas variações H1N1 e H3N2, e o Influenza B. A contraindicação da vacina é para quem tem alergia severa a ovo



Veja o público alvo:

- Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos;

- Grávidas em qualquer idade gestacional;

- Puérperas (até 45 dias pós-parto);

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;

- Povos indígenas;

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas;

- Professores das redes pública e privada;

- Trabalhadores da área de saúde;



As crianças vacinadas pela primeira vez contra a influenza precisam retornar em 30 dias para uma dose de reforço.