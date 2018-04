Vacinação contra a gripe começa no próximo dia 23

DF receberá mais de 700 mil doses da vacina que previne contra H1N1 e H3N2

A campanha 2018 de vacinação contra a gripe começará no próximo dia 23. De acordo com a secretaria de Saúde, o Distrito Federal deverá receber 777.700 doses da imunização. A campanha seguirá aberta até o dia 1° de junho.



A vacina é distribuída pelo Ministério da Saúde e previne contra H1N1 e H3N2, subtipos do vírus Influenza A, e contra Influenza B. A expectativa é de imunizar 706.988 pessoas no DF, com meta de cobertura de 90% de cada um dos grupos prioritários.



Poderão se vacinar de forma gratuita aqueles que fazem parte dos grupos prioritários. São eles:

- Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos;

- Grávidas em qualquer idade gestacional;

- Puérperas (até 45 dias pós-parto);

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;

- Povos indígenas;

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas;

- Professores das redes pública e privada;

- Trabalhadores da área de saúde;



As crianças vacinadas pela primeira vez contra a influenza precisam retornar em 30 dias para uma dose de reforço.



Caso de H1N1

Na última terça-feira (10), a secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de H1N1 registrado no DF. O paciente infectado é um bebê de 1 ano e 3 meses de idade. Ele ficou internado durante três dias no mês de março, mas já recebeu alta e está em casa. A pasta não revelou em qual região administrativa a criança mora ou em qual hospital ela recebeu tratamento.



Além desta primeira confirmação, a pasta informou que investiga mais 35 casos suspeitos. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais grupos de risco da gripe H1N1 são grávidas, crianças, idosos e doentes crônicos.