Usuários do VEM Livre Acesso precisam trocar os cartões

O Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT) convoca os usuários do VEM Livre Acesso para, a partir desta terça-feira (17), realizarem a substituição dos atuais cartões por novos, no Posto de Atendimento do VEM, no centro da capital pernambucana. O processo é inteiramente gratuito, mas deve ser agendado por site ou telefone. A troca é fundamental para os usuários que já possuem o benefício e visa inibir fraudes com a utilização irregular dos cartões, garantindo a gratuidade de pessoas com deficiência.





É importante destacar que nem todos os cartões VEM precisam ser trocados, somente os de Livre Acesso. Alguns usuários já fizeram a troca no início do ano. Estes também não precisam mais substituir seus cartões. Apenas aqueles que possuem a gratuidade e o documento com o layout antigo devem fazer a troca.



Isso acontece porque algumas pessoas tiveram o benefício indeferido e o cartão cancelado durante o processo de recadastramento iniciado em novembro de 2016. Mesmo assim, continuam embarcando nos ônibus, pois, apesar de bloqueados, os cartões ainda possuem o mesmo visual daqueles utilizados por quem permaneceu com o direito à gratuidade.



Atualmente, pouco mais de 35 mil usuários são beneficiados com o VEM Livre Acesso e o cartão possui dois layouts: um individual e outro para pessoas com deficiência que precisam de acompanhante. A expectativa do Grande Recife e da Urbana-PE é trocar todos estes cartões até o fim do ano porque, a partir de janeiro de 2019, apenas os documentos com o novo visual serão aceitos nos ônibus.

Para solicitar a troca, o beneficiário deve acessar o site www.troqueseuvem.com.br e digitar o número do CPF. Em seguida, confirmar os dados que aparecem na tela, além de informar número de telefone e e-mail. Depois, o usuário deve escolher o dia e horário que será atendido para só então finalizar o agendamento. Este mesmo procedimento pode ser feito pelo telefone 3125-7575 ou pela Central de Atendimento ao Cliente do Grande Recife no número 0800-081-0158.No dia e hora marcados para o atendimento, o usuário deverá comparecer ao Posto de Atendimento do VEM (localizado na Rua da Soledade, nº 259) munido de CPF, documento oficial com foto (RG, carteira de motorista ou profissional) ou Certidão de Nascimento para menor de 16 anos que não possua RG e cartão VEM Livre Acesso que deverá ser entregue no ato da troca pelo cartão novo.