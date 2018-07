USCS assina acordo com universidade italiana para dupla titulação

Estudantes podem fazer metade de seu curso em São Caetano e a outra metade na Itália

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) firmou acordo com a Università Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli, da Itália para que os alunos do curso de Direito da instituição tenham a opção obter diplomas válidos nos dois países.



Com isso, os estudantes podem fazer metade de seu curso na USCS e a outra metade na Itália.



A expectativa da universidade de São Caetano é de que alunos da USCS vão para a universidade italiana, mas que a instituição do ABC também receba estudantes italianos.



Para se candidatar ao intercâmbio, além de estar regularmente matriculado no curso de Direito da USCS, é preciso que o aluno atenda a alguns pré-requisitos, como ter fluência no idioma italiano.



Além do novo acordo, a USCS também possui convênio para intercâmbio e pesquisa com seis instituições de ensino brasileiras e mais de 40 internacionais em países como Portugal, México, Itália e Espanha.