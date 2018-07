URB inicia obras da 2ª perimetral no Recife

Intervenções começam nesta segunda-feira (30) e primeiro trecho conta com requalificação de 10 km de calçadas

Nesta segunda-feira (30), a Autarquia de Urbanização (URB) do Recife dá início às obras de requalificação de um trecho de cinco quilômetros da 2ª Perimetral, uma das principais rotas viárias de transporte coletivo entre a zonas Norte e Sul da capital.



O projeto contempla a requalificação do corredor desde as pontes Motocolombó (Afogados) e Gilberto Freyre (Imbiribeira) até a divisa entre o Recife e Olinda, garantindo a conectividade entre os corredores viários e a integração entre os diversos modais de transporte.



Para facilitar a execução, os 20 km de vias foram divididos em quatro trechos. Com investimento total de R$ 249 milhões para as obras, com financiamento do Fundo de Garantia (FGTS) e contrapartida da gestão municipal, o objetivo da intervenção é melhorar a mobilidade, a acessibilidade, a segurança e o acesso da população ao transporte coletivo.



O primeiro trecho licitado tem aproximadamente 5 km e inicia no cruzamento da avenida Engenheiro Abdias de Carvalho com a estrada dos Remédios. O investimento nesta etapa é de R$ 37 milhões e inclui a requalificação de 10 km de calçadas e substituição e implantação da rede de drenagem.



Além disto, será feita ainda a melhoria da pavimentação das vias e reforço nas placas de concreto, requalificação de 11 novos pontos de ônibus, 1,4 km de ciclofaixa nas vias secundárias e também a implantação de iluminação pública em LED.