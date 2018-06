UPP da Cidade de Deus será extinta, confirma secretário

Segundo o general Richard Nunes, Unidade de Polícia Pacificadora será substituída por Companhia Destacada da Polícia Militar, no local

O secretário de Segurança do Estado, o general Richard Nunes, confirmou nesta sexta (8) que a UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, vai ser extinta. No lugar dela, será instalada uma Companhia Destacada da Polícia Militar, em um realinhamento da estratégia de segurança da região que já teve início, desde a primeira operação das Forças Armadas na região, em maio, na Praça Seca.



"Com essa reestruturação, teremos uma capacidade de ter uma outra Companhia do 18º BPM [Jacarepaguá] numa área carente de segurança no Rio de Janeiro e esse é o esforço integrado. Uma ação está relacionada à outra. Não se trata de uma ação pontual na Cidade de Deus, é uma rearticulação de todo um processo que vai se estender a outras áreas no futuro", disse o secretário, em entrevista após o lançamento do Programa Estadual Integrado de Segurança Pública, no Hotel Copacabana Palace, de acordo com a Agência Brasil.



No evento, o secretário apresentou o programa Juntos por um Rio mais Positivo, que consiste em um planejamento estratégico elaborado pelo GIF (Gabinete de Intervenção Federal) e assinado pelo interventor federal na segurança, o general Walter Braga Netto, dia 29 de maio.



"Está lá nesse plano o fortalecimento das instituições, recuperação de efetivo, investimento em equipamentos, rearticulação das unidades de Polícias Pacificadoras. Tudo isso está envolvido nesse plano, muito nós já tínhamos iniciado e agora ele está consolidado", explicou Richard Nunes, completando ainda que as ações englobam três secretarias: Defesa Civil, Administração Penitenciária e Segurança.