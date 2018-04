UPE divulga calendário do Sistema Seriado de Avaliação 2018

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA/UPE) divulgou, nesta sexta-feira (1#3), as datas do seu processo de ingresso 2019. No dia 18 de junho já começam as inscrições para as três fases do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), aplicadas a estudantes de cada ano do ensino médio.





Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3183-3660 e 3183-3791, ou no e-mail: processodeingresso@upe.br.

O processo seguem até o dia 1º de agosto, exclusivamente pela internet, pelo site processodeingresso.upe.pe.gov.br . A taxa de inscrição custa R$ 97, mas estudantes que possuem Número de Inscrição Social podem solicitar isenção, de 18 a 25 de junho. É obrigatório que o candidato possua CPF próprio e conta de e-mail válida.Os detalhes, novidades e mudanças para a seleção deste ano serão divulgados no lançamento do Processo, com previsão para acontecer no início de junho. Para os alunos do terceiro ano, a seleção acontece nos dias 18 e 19 de novembro, pela manhã. Já nos dias 2 e 3 de novembro ocorrem as provas do SSA 1, pela manhã, e SSA 2, no turno da tarde.