UPE anuncia dois novos cursos para 2019

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, nesta segunda-feira (11), todas as novidades para o seu processo de ingresso 2019. A principal delas é a criação de dois novos cursos: Engenharia de Software, no campus de Garanhuns, e Administração, no campus Mata Sul (Palmares).

Com isso, o número de vagas ofertadas pela UPE aumentou em 20 em relação ao ano passado, passando para 3.480, distribuídas em 11 campi da instituição, para 55 cursos de graduação, sendo: 1.740 no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e 1.740 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (Mec). Nos dois processos de ingresso está reservada 20% das vagas para o sistema de cotas da UPE. Os cursos estão distribuídos nas regiões Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão.

No próximo dia 18 já começam as inscrições para as três fases do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e seguem até o dia 1º de agosto, exclusivamente pela internet, através do endereço processodeingresso.upe.pe.gov.br. A taxa custa R$ 97. É obrigatório que o candidato possua CPF próprio e conta de e-mail válida.

Os candidatos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, em período definido no calendário do manual do candidato.



Além disso, também será aberto o processo de mobilidade estudantil externa, entre 20 e 29 de junho. São 716 vagas para estudantes de outras instituições particulares ou públicas. O principal critério de seleção será o desempenho no curso de origem. E assim como outros processos de mobilidade externa, são vetados de participar os estudantes do primeiro e último ano de curso.

Outras informações podem ser obtidas através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no endereço eletrônico: processodeingresso.upe.pe.gov.br.