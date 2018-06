UPE abre inscrições para as três fases do SSA

Estão abertas as inscrições para as três fases do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) até o dia 1º de agosto, exclusivamente pela internet, através do endereço http://processodeingresso.upe.pe.gov.br. A taxa de inscrição custa R$ 97. Ao todo, são 1.740 vagas para esse modelo de seleção, em que o estudante faz provas durante os três anos do ensino médio.





Além disso, nesta quarta-feira (20), também será aberto o processo de mobilidade estudantil externa, que segue ate 29 de junho. São 716 vagas para estudantes de outras instituições particulares ou públicas. O principal critério de seleção será o desempenho no curso de origem. E assim como outros processos de mobilidade externa, são vetados de participar os estudantes do primeiro e último ano de curso.



Para o processo de ingresso 2019, a UPE criou dois novos cursos: Engenharia de Software, no campus de Garanhuns, e Administração, no campus Mata Sul (Palmares). Com isso, o número de vagas ofertadas pela UPE aumentou em 20 em relação ao ano passado, passando para 3.480, distribuídas em 11 campi da instituição, para 55 cursos de graduação, sendo: 1.740 no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e 1.740 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (Mec).

É obrigatório que o candidato possua CPF próprio e conta de e-mail válida. Os candidatos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, em período definido no calendário do manual do candidato.