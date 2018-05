Universo feminino em cena

Teatro Iguatemi

Sábado, 12, às 21h e domingo, 13, às 19h

De R$ 40 a R$ 80

www.ingressorapido.com.br

Priscila Fantin, Silvia Pfeifer e Olivia Torres estrelam o espetáculo "Além do que os Nossos Olhos Registram".A peça tem como enredo três gerações de mulheres que se apoiam e enlouquecem umas às outras compartilhando as agruras e alegrias do universo feminino.Delfina, personagem de Silvia Pfeifer, é uma mulher agitada, independente e livre de preconceitos. É uma avó moderna e articulada que se identifica com os marginalizados e que, desde jovem, luta pelos direitos das minorias.Já Violeta (Priscila Fantin) é uma mulher elegante, divertida e ardilosa que se preocupa em manter as aparências e impressionar os outros. Possui um casamento de fachada que lhe garante uma vida confortável.Sofia (Olivia Torres), por sua vez, mantém uma relação conflituosa com os pais e busca na avó o apoio não encontrado com a mãe.