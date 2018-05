Universidades públicas suspendem aulas e expediente em PE

A Universidade de Pernambuco (UPE) e as universidades Federal de Pernambuco (UFPE) e Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) suspenderam as aulas e o expediente administrativo a partir da noite desta quarta (23) até o meio-dia da quinta (24). A suspensão foi motivada pelo terceiro dia seguido de protestos dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel, mobilização nacional que afetou o abastecimento de combustível no estado e reduziu o número de viagens de ônibus no Grande Recife.





Por meio de nota, a UPE informou que estão suspensas suas atividades acadêmicas e administrativas de todos os seus 15 campi. Na manhã desta quinta, será emitido novo posicionamento sobre os turnos da tarde e da noite. No entanto, as atividades assistenciais das unidades do Complexo Hospitalar da UPE, composto pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape) e Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), estão mantidas em seu máximo.Já a reitoria da UFPE informou que as aulas e o expediente administrativo foram suspensos nos três campi da instituição: no Recife; em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte; e em Caruaru, no Agreste. A gestão da universidade afirmou que "os serviços essenciais devem ser mantidos" e outro pronunciamento vai ser emitido na quinta (24), informando sobre os turnos da tarde e da noite.