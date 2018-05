Universidades e colégios suspendem aulas na segunda (28)

Entre as instituições que não vão funcionar, por conta da greve dos caminhoneiros, estão Uerj, UFRJ, UFF, UFRRJ e UniRio

Por conta da greve dos caminhoneiros e da falta de abastecimento de combustível no país, que faz com que os transportes, principalmente de ônibus, sejam afetados, os colégios das redes pública federal e particular e as cinco maiores universidades públicas do Estado do Rio – Uerj, UFRJ, UFF, UniRio e UFFRJ (Rural) – suspenderam suas aulas nesta segunda (28).



No caso da UFRJ, as aulas das graduações e pós-graduações estão canceladas em todos os campi, onde estão previstas apenas atividades essenciais para a manutenção da instituição. No fim da tarde de segunda (28), a reitoria vai reavaliar a situação e decidir sobre a continuidade da suspensão, a partir dos impactos da greve dos caminhoneiros.





"Considerando o aprofundamento da grave crise de mobilidade urbana provocada pela escassez de combustíveis", a Uerj também anunciou a paralisação de suas atividades na segunda, quando também se pronunciará, por meio de novo comunidade, sobre o funcionamento da universidade ao longo da semana.



Do mesmo modo, a UFF e a UniRio comunicaram que as aulas ficam suspensas na segunda, mas que as atividades administrativas consideradas essenciais serão mantidas.



O Colégio Pedro 2º também se pronunciou sobre o caso, em seu site. A instituição federal de ensino anunciou a suspensão do expediente da reitoria e das atividades nos campi, na segunda.